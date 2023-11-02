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Çorum'da Valilik ek hizmet binası önünde silahla ateş eden kişi gözaltına alındı

Çorum'da Valilik ek hizmet binası önünde, husumetli oldukları kişiye silahla ateş eden 2 kişiden 1'i kovalamaca sonucu yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 15:34, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 15:46
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Çorum'da Valilik ek hizmet binası önünde silahla ateş eden kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, M.A. ve Ş.Ç. ile husumetli oldukları S.G. arasında Gazi Caddesi'ndeki Valilik ek hizmet binası önünde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. ve Ş.Ç. silahla ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Saldırganlardan M.A. polisin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalandı. Diğer saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, silahlı saldırı sırasında Valilik ek hizmet binasına giren ve saldırıdan yara almadan kurtulan S.G'nin binanın diğer kapısından çıkarak olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

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