Çorum'da Valilik ek hizmet binası önünde silahla ateş eden kişi gözaltına alındı

Öte yandan, silahlı saldırı sırasında Valilik ek hizmet binasına giren ve saldırıdan yara almadan kurtulan S.G'nin binanın diğer kapısından çıkarak olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Saldırganlardan M.A. polisin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalandı. Diğer saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, M.A. ve Ş.Ç. ile husumetli oldukları S.G. arasında Gazi Caddesi'ndeki Valilik ek hizmet binası önünde tartışma çıktı.

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