Çin'den, İletişim Başkanlığı'na ziyaret
Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Komitesi Tanıtım Bakan Yardımcısı Wang Gang ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir ile beraberindeki heyetler İletişim Başkanlığında bir araya geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 16:04, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 16:06
Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Komitesi Tanıtım Bakan Yardımcısı Wang Gang ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir ile beraberindeki heyetler İletişim Başkanlığında bir araya geldi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki iletişim, medya ve dezenformasyonla mücadele konularında iş birliği hususunda değerlendirmelerde bulunuldu.