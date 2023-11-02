Çin'den, İletişim Başkanlığı'na ziyaret

Görüşmede, iki ülke arasındaki iletişim, medya ve dezenformasyonla mücadele konularında iş birliği hususunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Komitesi Tanıtım Bakan Yardımcısı Wang Gang ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir ile beraberindeki heyetler İletişim Başkanlığında bir araya geldi.

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