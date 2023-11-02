Çorum'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler de aynı hastanenin morguna konuldu

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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