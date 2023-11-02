İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 27. gününde devam ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 27. gününde devam ediyor. İsrail ordusunun, Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılar sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Enkazdan çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü.