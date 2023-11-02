Gençlere evlilik desteği 4 pilot ilde başlayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, şartları tutan gençlere 2 yıl ödemesiz, sonrasında 4 yılda geri ödeme şartıyla 150 bir liralık faizsiz kredi verileceğini bildirdi.

Usta, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız ve Zehranur Aydemir ile birlikte TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Meclis Başkanlığına sunulan Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi.

Usta, "Teklifin merkezinde; bizi biz yapan, kutsal saydığımız ailenin korunması yatmaktadır." dedi.

Aile kavramının içini boşaltmak için küresel bir kampanyanın olduğunu dile getiren Usta, bu kampanyaların özellikle çocukları ve gençleri hedef aldığını; her geçen gün dozu daha da artan bir tehdide dönüştüğünü söyledi.

Bilinç altına sinsice döşenen bu taşların, gençlerin aile kurmasına ve aileyi yaşatmasına yönelik çabalarını zorlu bir mücadele alanına çektiğini kaydeden Usta, "Biz, bu kutsalımızı korumak ve aile müessesinin sağlam temeller üzerinde kurulması ve devamını sağlamak için her türlü maddi ve manevi tedbirleri almakla yükümlüyüz." ifadelerini kullandı.

Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçladıklarını söyleyen Usta, "Ülkemizin ürettiği doğal gaz, petrol ve maden gelirlerinden ayrılacak kaynakla, Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulması önemli bir adım olacaktır. Aileyi güçlendirecek farklı projelerin de sisteme katılmasıyla kapsam daha da genişleyecektir." ifadelerini kullandı.

"Kazan kazan" formülünden bahsettiklerini aktaran Usta, petrol, doğal gaz ve maden üretiminden elde edilen gelir arttıkça gençlere verilecek olan katkının da artacağını dile getirdi.

Verilecek desteklerle aile yapısını güçlendirerek, ailenin temellerini daha da sağlamlaştırıp geleceğe güvenle bakacaklarını kaydeden Usta, "Bu sadece bugünün değil, geleceğimizin garantisi olan çok kıymetli, önemli bir tekliftir." dedi.

Küresel bir ekonomik dar boğazdan geçildiğine işaret eden Usta, bu somut gerçeklere karşın devletin doğalgaz, petrol ve maden üretiminden alacağının belli bir bölümünden gençler lehine vazgeçtiğini söyledi.

Usta, "İnanıyoruz ki maddi olan her şey ikame edilebilir ama ailenin yerine hiçbir şey konulamaz." dedi.

- "Fonun kaynaklarının nerede, nasıl kullanıldığı kamuoyuyla paylaşılacak"

Kanun teklifinin 9 maddeden oluştuğunu açıklayan Usta, "Temel hedefimiz; fonun kaynaklarının aktarılmasıyla birlikte aile müessesesinin güçlendirilmesi ve korunması, gençlerin evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine kurulmasının sağlanması, gençlerin ve ailelerin sosyal risklere karşı korunması, gençlerin gelişim ve girişimlerine destek verilmesi için kullanılması." ifadelerini kullandı.

Petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından gelecek mevcut gelirler üzerinden yüzde 20'sinin fona aktarılmasının planlandığını açıklayan Usta, ayrıca var olan fonlar veya yeni kurulacak fon gelirlerinin de yüzde 10'unun aktarılmasının kanun teklifinde yer aldığını belirtti.

Kamu kaynaklarının denetlenebilirliği, şeffaflığı noktasında altışar aylık aralarla fonun kaynaklarının nerede nasıl kullanıldığının kamuoyuyla paylaşılacağını anlatan Usta, kanun teklifinde ihtiyaç duyulacak yönetmeliklerin çıkarılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı'na yetki verildiğini söyledi.

- "4,5-5 milyar liralık bir kaynak aktarılabilecek"

Fonun büyüklüğünün sorulması üzerine Usta, "Şu anda mevcut doğal gaz, petrol ve maden kaynaklarından yüzde 20'si alınacak. Projeksiyonlar yapıldı. Projeyle birlikte gelen ihtiyaca göre, yüzde 20'nin aktarılmasıyla en az 4,5-5 milyar liralık bir kaynağın aktarılabileceğini söyleyebilirim." bilgisini verdi.

Pilot il olarak deprem bölgesinden başlayacaklarını açıklayan Usta, "Başvurular dijital yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız kendi platformunda, dijital mecralarında ilan edecek. Arkasından gençlerimiz başvuracaklar. Gençlerin başvurularıyla ilgili şartlar dijital ortamda yayınlanacak. Şartları tutan gençlerimize 2 yıl ödemesiz, sonrasında 4 yılda geri ödeme şartıyla 150 bin lira faizsiz kredi verilecek." diye konuştu.

- "Deprem bölgesi için ikinci evlilikler de söz konusu olabilir"

Kredilerin ilk evliliğini yapanlara mı verileceğine yönelik soruya Usta, şöyle yanıt verdi:

"İlk evlilikler önceliğimiz ama deprem bölgesiyle başlıyoruz pilot iller olarak. Belki genç bir kardeşimiz eşini kaybetmiş olabilir, ikinci bir evlilik olabilir, o yüzden şartların çok net olmayacağını, proje kapsamında ilin, bölgenin ihtiyaçlarına oradaki gençlerin durumuna göre değişiklik arz edebileceğini söyleyebilirim. O yüzden deprem bölgesi için ikinci evlilikler de söz konusu olabilir, kabul edilebilir. Şartlar tamamıyla ilin ve bölgenin ihtiyaçlarına ve oradaki projenin şartlarına uygun olacak şekilde değiştirilebilir, güncellenebilir, sınırlar geliştirilebilirler."

Birinci hedeflerinin, pilot illerde evlilik noktasında ihtiyacı olan gençlere maddi destek vermek olduğunu kaydeden Usta, fonun kaynakları arttıkça gençlerin girişimlerine ve gelişimlerine destek vermeyi amaçladıklarını vurguladı.

Usta, bu nedenle Fon'un yönetiminde 5 bakanlığın olduğuna dikkati çekerek, projelerin Fon'un yönetim kurulunda değerlendirileceğini ve uygun görülen projelere desteklerin aktarılacağını söyledi.

- "Yaş sınırı koymadık"

Uygulamanın başlayacağı Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'nın pilot iller olarak belirlendiğini bildiren Usta, gerekli görülürse depremden etkilenen diğer bölgelerin de buna dahil edilebileceğini açıkladı.

Güncellemelerin yaş için de geçerli olduğunu kaydeden Usta, "Bir kriter koymuyoruz. Yönetim Kurulu, ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre yaş sınırlarını proje kapsamında değerlendirecek, ona göre de esnetebilir. Bir yaş sınırı o yüzden koymadık. En fazla gencimizin bu fondan yararlanmasını ve istifade etmesini istiyoruz. O yüzden kanunla bir yaş sınırı koymadık. Proje kapsamında değerlendirilecek." diye konuştu.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte gelen taleplerin değerlendirileceğini ve o illerde verilen destekler sonrasında dağıtılabilecek bir fon kaynağı olursa kapsamın çok hızlı bir şekilde genişletileceğini kaydeden Usta, "Hedefimiz; bir an önce 81 ildeki gençlerimizin hepsine ulaşmak." dedi.

Usta, "150 bin liralık kredi enflasyon oranında güncellenebilir mi?" sorusuna, "Evet, bunların hepsi Fon'un yönetim kurulu tarafından kendi içerisinde düzenlenecek. Ayrıca Fon'a nakdi bağışlar da kabul edilebilecek. Fon'un, yine vergiler, harçlar noktasında istisnaları da mevcut." karşılığını verdi.

Usta, Fon'un, Sayıştay denetimine açık olduğunu söyledi.