İzmir'de adliye önünde eşinin bıçakladığı kadın öldü

N.K. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Seferihisar Adliyesi önünde, iki çocuk annesi N.K (23) ile boşanma aşamasındaki eşi A.K (27) arasında tartışma çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net