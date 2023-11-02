Veteriner kliniği çalışanı tartıştığı müşteriyi pompalı tüfekle öldürdü

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Bozdoğan'ı hastaneye kaldırdı. Bozdoğan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir veteriner kliniğinde çalışan G.Ö. (25) ile müşteri Mehmet Bozdoğan (39) arasında iddiaya göre, alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

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