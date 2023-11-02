Veteriner kliniği çalışanı tartıştığı müşteriyi pompalı tüfekle öldürdü
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde veteriner kliniği çalışanı, tartıştığı müşteriyi pompalı tüfekle öldürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 18:59, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 19:04
Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir veteriner kliniğinde çalışan G.Ö. (25) ile müşteri Mehmet Bozdoğan (39) arasında iddiaya göre, alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından G.Ö. pompalı tüfekle Bozdoğan'a ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Bozdoğan'ı hastaneye kaldırdı. Bozdoğan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan G.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.