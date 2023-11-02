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Türkiye'de 5 sporcuya 3'er yıl doping cezası verildi

Geleneksel güreş, halter ve boksta toplam 5 sporcu, dopingle mücadele kural ihlalinden dolayı ceza aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 19:38, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 20:00
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Türkiye'de 5 sporcuya 3'er yıl doping cezası verildi

Geleneksel güreş sporlarında (yağlı güreş) 2, halterde 2 ve boksta bir sporcuya 3'er yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ceza alan sporcuları duyurduğu internet sitesindeki bilgiye göre, 5 sporcuya ceza uygulandı.

Yağlı güreşçi Furkan Güler ve Mustafa Çoban, numunelerinde metenolone maddesi çıktığı gerekçesiyle 3'er yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

Erkek halterciler Berk Artuç ve Burak Çılgın da örnek vermekten kaçınması, örnek vermeyi reddetmesi ve örnek vermemesi gerekçesiyle 3'er yıl ceza alan sporcular oldu.

Kadın milli boksör Mihriban Güneri'ye ise numunesindeki metenolone maddesi gerekçesiyle 3 yıl ceza verildi.

Haziran ayından geçerli olmak üzere 23 yaş altında Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü bulunan grekoromen stil 67 kiloda milli güreşçi Kadir Kamal'a da 3 yıl men cezası verilmişti.

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