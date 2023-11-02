Fatih gemisi yeni müjdeler için sondaja devam ediyor

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için kendi kaynaklarına yöneldi. Doğalgazda denizlerde yapılan aramalar için kendi konusunda donanımlı özel gemilerden oluşan bir filo oluşturuldu.

Bu filonun öncülerinden olan Fatih, Karadeniz'de aktif arama yapıyor.

"Keşiflerin Fatih" olarak tanımlanan gemi Karadeniz'de sondaja devam ediyor

Fatih Sondaj Gemisi, yeni müjdeler için arama faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye, denizlerde doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına gemi temini noktasında, sismik ve sondaj faaliyetlerinde kendi ihtiyacını karşılayabilecek konuma yükseldi.

Dev enerji filosu

Bu kapsamda Türkiye; Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemilerinden oluşan dev bir enerji filosu kurdu.

Fatih Sondaj Gemisi, 2017'de filoya katıldı

Envanterin ilk üyesi ve doğalgaz tarihinin en büyük keşiflerine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bünyesinde 2017'de filoya dahil oldu.

İlk sondajı Ekim 2018'de Alanya-1 derin deniz kuyusunda

Fatih'in gelişiyle sondaj çalışmalarında vites yükselten Türkiye, bu gemiyle ilk sondajı Ekim 2018'de Alanya-1 derin deniz kuyusunda yaptı.

Karadeniz'de sondaj için geçirdiği aşamalar

Fatih, Doğu Akdeniz'in ardından İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'deki ilk milli sondajı gerçekleştirmek üzere Haydarpaşa Limanı'ndan uğurlandı.

Fatih sondaj gemisinin kuleleri İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için söküldü ve gemi, kuleleri yeniden monte edilmek üzere 6 Haziran'da Trabzon Limanı'na demir attı.

Fatih, 20 Temmuz 2020'de Zonguldak açıklarındaki Tuna-1'de

Buradaki hazırlık sürecinin ardından tekrar yola çıkan Fatih, 20 Temmuz'da Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 olarak isimlendirilen lokasyonda 3 bin 500-4 bin metre derinlik hedefiyle Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajına başladı. Ağustos 2020'de Tuna-1 kuyusundan 320 milyar metreküplük ilk doğalgaz keşfinin müjdesini veren Fatih'in, 17 Ekim'de 2020'de ilave 85 milyar metreküp keşfiyle, Tuna-1 bölgesindeki toplam doğalgaz miktarı 405 milyar metreküpe yükseldi.

4 Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda

Arama faaliyetlerine Amasra-1'de devam eden Fatih, 4 Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Söz konusu keşifle birlikte ülkede doğalgaz rezervi 540 milyar metreküpe çıktı.

Aralık 2022'nin sonuna doğru Çaycuma-1 kuyusunda

Uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırılan üç boyutlu modellemeyle Sakarya sahasındaki rezerv büyüklüğü 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Fatih, Aralık 2022'nin sonuna doğru ise Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfini daha gerçekleştirdi. Böylelikle Türkiye'nin toplam keşfedilen doğalgaz rezervi 710 milyar metreküpe yükseldi.

29 Eylül'de Filyos-1 kuyusunda

Fatih, Zonguldak açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'nda hem gaz tespit edilen kuyularda sondaj yapıyor hem de gaz potansiyeli bulunan lokasyonlarda arama faaliyeti gerçekleştiriyor. 29 Eylül'de Filyos-1 kuyusunda başlattığı çalışmaya bakım arası veren Fatih, geçen hafta Filyos Limanı'na demir attı. 3 lojistik gemisinin eşlik ettiği Fatih, buradaki bakım çalışmalarını tamamlayarak yeni sondajlar için denize açılacak.

Fatih gemisinin özellikleri

Güney Kore'de 2011'de inşa edilmesinin ardından Türkiye'de millileştirme çalışmaları tamamlanan, 6. nesil teknolojiye sahip Fatih, 12 bin 200 metre derinlikte ve çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabiliyor.

Yüksek teknolojiye sahip dünyadaki ilk 5 gemi arasında yer alan Fatih, açık derin deniz (offshore deep gas) sondajı gerçekleştiriyor.

Fatih, 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığa sahip.