İstanbul'da kuvvetli yağış hava trafiğinde aksamalara neden oluyor
İstanbul'da kuvvetli yağış hava ulaşımını da olumsuz etkiliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 20:45, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 20:28
Elektrik yüklü bulutlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
Uçaklar, bir süre tur atarak iniş sıralarının gelmesini bekledi. Bu nedenle uçuşlarda kısa süreli rötarlar oluştu.
Havada tur atan bazı uçakların yakıt durumları dolayısıyla çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.