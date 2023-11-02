7 yıl hapisle cezalandırılan FETÖ'cü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sadettin Ö'nün bir evde saklandığını tespit etti.

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