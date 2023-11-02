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CHP'nin 55 il başkanı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

CHP'nin 55 il başkanı, 38. Olağan Kurultayı öncesi, kurultay delegelerini temsilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 21:02, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 21:07
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CHP'nin 55 il başkanı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezinde, 55 il başkanıyla yaptığı toplantının ardından CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya 55 il başkanının 12'sinin çevrim içi katıldığını, hazırlanan metinde herkesin birleştiğini belirten Erkol, metinde imzası bulunan 55 CHP il başkanının genel kurul sürecinde iradelerini ortaklaştırdıklarını ifade etti.

Erkol, "CHP 38. Kurultayı'nda örgütlerimizde başlayan yenilenme sürecini devam ettireceğine inandığımız, CHP Genel Başkanı'mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun toplanan imzalar ve yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 900 delegenin desteğiyle yeniden seçileceğini görüyoruz." diye konuştu.

Kurultayın geleneklerine uygun olarak demokratik bir yarışa sahne olacağını, önce yerel seçimlerde, daha sonra genel seçimlerde partiyi iktidara taşıyacağını ve yenilenmiş yönetimini oluşturacağını dile getiren Erkol, şunları kaydetti:

"Örgütlerimizde mahalleden başlayan ilçe ve il örgütlerinde devam eden yenilenme sürecinin, Sayın Genel Başkan liderliğinde kesintisiz parti yönetiminde de devam edeceğine inanıyoruz. CHP'nin 81 il başkanından 56'sı son bir yıl içerisinde seçilmiş ve yenilenmiş olup yenilenen örgütleriyle yeni bir heyecanla iktidar yürüyüşüne hazırdır. Yenilenmenin kaynağı ve itici gücünün örgütler olduğuna inanıyoruz. 100 yaşını tamamlamış Cumhuriyet'i ikinci yüzyılında demokrasi ile taçlandıracak, yenilenecek yönetim kadrolarımızı 38. Kurultayı'mızda örgütlerimizin iradesiyle belirleme kararlılığındayız."

- Tüzük kurultayı

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, parti iç hukukunun, örgütlerin iradesi ve önerileri doğrultusunda tüzük kurultayıyla yenileneceğini bugün yapılan toplantıda ifade ettiğini dile getiren Erkol, şu açıklamalarda bulundu:

"Kurultaydan 20 gün içerisinde ya da birtakım teknik nedenlerle 1 Aralık tarihine sarkabileceği öngörülüyor, 1 Aralık tarihinde tüzük kurultayımız yapılacak. Bugüne kadar gelen teklifler örgütlerimize iletilecek. Örgütlerimizin önerileriyle kurultayımızda delegasyonumuz tarafından tüzüğümüzün yeni şekli benimsenecektir."

İl başkanlarının hedeflerinin, 2019'daki gibi Genel Başkan Kılıçdaroğlu önderliğinde görevlerini başarıyla sürdüren ve sosyal demokrat belediyeciliğini başarıyla temsil eden yerel yönetici sayısını artırmak, hizmetlerini ülkenin her noktasına taşıma kararlılığı olduğunu belirten Erkol, "CHP İl Başkanları ve örgütleri olarak demokratik bir yarışa sahne olacak Kurultay sonrasında 81 il başkanı ve il örgütleri birleşerek, güçlenerek çıkacağız." dedi.

Destek metnini, 774 kurultay delegesinden oluşan 55 ilin il başkanları ile beraber Erzurum'dan 8, Kars'tan 4, Karaman'dan 2 ve Samsun'dan 5 delegenin imzaladığı bildirildi.

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