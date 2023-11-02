Uşak'ta trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
Uşak'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan genç kurtarılamadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2023 23:31, Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 23:32
Uşak-Ankara kara yolu Belediye Camisi mevkisinde dün yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan Ümmü Gülsüm Balta (22) tedavi gördüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan P.S. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.