Kasım dönemi uzaktan mesleki çalışma ek dersi hangi şartta alınabilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Genel Müdürlüğünün 02.11.2023 tarih ve 88690653 sayılı yazısında; "13 Kasım 2023 Pazartesi gününden itibaren 19 Kasım 2023 Pazar günü saat 23.59'a kadar ÖBA üzerinden tamamlamaları gerekmektedir." açıklamalarında bulunmuştur.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR