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30 Ekim 2023 Pazartesi günkü idari izinde hangi ek dersler ödenecek?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 18.04.2023 tarih ve 74667412 sayılı yazısında;30 Ekim 2023 Pazartesi günkü idari izinde hangi ek derslerin ödeneceğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 14:00, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 11:28
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30 Ekim 2023 Pazartesi günkü idari izinde hangi ek dersler ödenecek?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 18.04.2023 tarih ve 74667412 sayılı yazısında; 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2'nci maddesinde; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm doğrultusunda, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, eğitim kurumlarının tatil edildiği 30 Ekim 2023 Pazartesi günü üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaktır." açıklamalarında bulunulmuştur.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

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