Aydın'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 07:25, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 07:22
Ahmet Akgül (31) idaresindeki 01 CHL 97 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Mergen Çayı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 42 K 0026 plakalı tır ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Akgül, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Akgül'ün cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.