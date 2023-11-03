Mühendis 20 bine razı, kaynakçı 50 bine değil

İş dünyasının ara eleman bulamama sıkıntısı artarken, problemin kaynağında 'ücret' politikalarının dışında artan 'üniversite' sayısı ile 'mesleğe' yönlendirme yaşındaki gecikmenin de etkili olduğu ifade ediliyor.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı "Bu kadar iş gücüne ihtiyacımız olduğu bir dönemde çok fazla gencimiz maalesef iş hayatına atılmış değil, çok geç atılıyorlar. Çok fazla üniversite var. Ve mevcut üniversite öğrenci sayısı gelişmiş ülkelere göre iki katı fazla bizde" dedi. İnsanların mutlaka meslek liselerine yönlendirilmeleri gerektiğine işaret eden Asmalı, "Bu da ilkokuldan sonra olmalı. Atalarımız demiş ya 'Ağaç yaşken eğilir.' Çocuk ilkokuldan sonra kabiliyetine, zeka seviyesine, eğilimine göre mutlaka meslek alanlarına yönlendirilmeli. Üniversite kapısı belli bir seviyedeki çocuklar için açılmalı. Her önüne gelen üniversiteye gitmemeli, mesleğe yönelmeli... Üniversite mezunlarının en çok rencide edildiği dönemdir bu dönem. Bir şube başkanım; 'Mühendis için ilan verdim, 200 kişi müracaat etti. Kaynakçı için ilan verdim, 1 kişi geldi. Mühendis 20 bin liraya çalışmaya razı, kaynakçıya 50 bin lira verdim beğenmedi, başka yere gitti' diyor. Ben bunu birçok yeni bakanımıza anlattım" diye konuştu.

EVLENME YAŞI İLERLİYOR ÇOCUK SAYISI AZALIYOR



Dört senede bir 'işsizler ordusu'na bir milyon yetişmiş üniversite mezununun katıldığını anlatan Asmalı, şöyle konuştu: Bazı bölümler çok fazla. Ülkemizin ihtiyacından fazla mezun veriyoruz. Nereye gidecek bunlar, ne yapacaklar? Sosyolojik boyutu da var. Gençlerimiz çok geç iş hayatına atılıyor. 26-27, 30'undan sonra... Evlenme yaşları ilerledi. Geç evlenen bir ya da iki çocuk sahibi oluyor en fazla. Ama gençlerimiz erken işe gitse, 20-21'li yaşlarda, erken evlense, evlenme yaşı düştükçe çocuk sayısı da artıyor doğal olarak. Türkiye'nin bu kadar iş gücüne ihtiyacı olduğu, yandım Allah diye iş gücünü aradığı, yabancı işçiler için dil döktüğü böyle bir ortamda, bizim 18 ile 28 yaş arasındaki 'taşı sıksa suyunu çıkaracak' gençliğimiz ne yapıyor? Türkiye'nin her tarafında kafelerde boşa zaman geçiriyor. Ailesine yük oluyor. Bunun düzeltilmesi lazım. Meslek liselerinin de revize edilmesi lazım. Kullanılmayan teknolojinin geçenlere anlatılmasının bir manası yok.

MÜSİAD LOJİSTİĞİN 'BABAYİĞİT'İ OLACAK



MÜSİAD'ın güçlü potansiyelini bir araya getirmek için Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurduğunu kaydeden Mahmut Asmalı "Finansa erişimin, sadece ülkemizde değil bütün dünyada artık zor ve pahalı olduğu böyle bir dönemde 'Mütevazı birikimlerimizi bir araya getirerek çok güçlü sermayeler oluşturabiliriz ve çok güçlü işler yapabiliriz' dedik. Talepleri topladık. İlk ihracımızı da 16'sında yapacağız ve yeni girişimlere destek vereceğiz. Şu ana kadar 100'ün üzerinde talep geldi. Başka bir proje için hazırlığımız var. O projeye girmek için 35 milyon dolarlık talep aldık. Fon da daha sonra buna dahil olacak" dedi. Kurdukları fonun maliyetinin 'sıfır' olduğunu anlatan Asmalı, fonda ilk hedeflerinin 50 milyon doları geçip nihayetinde 100 milyon doları yakalamak olduğunu söyledi. Togg'un beş 'babayiğit'in bir araya gelmesiyle hayata geçtiğine işaret eden Asmalı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın, Türkiye'nin yeni 100 yılında Togg benzeri 12 stratejik proje geliştireceklerini açıkladığını belirterek "İnşallah bu 12 stratejik projenin birini MÜSİAD üyelerinin omuzlamasını istiyoruz" dedi. Asmalı, yer almak istedikleri projenin lojistik olduğu, liman işletmeciliği alanında olacağını kaydetti.

GÜNLÜK 2 BİN LİRAYA ELEMAN YOK, MÜTEAHHİTLER MESLEK LİSELERİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPACAK



Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şişik, 6 Şubat depremlerinin ardından kalifiye elemanların yer değiştirdiğine dikkati çekerek "İki bin lira yevmiye (günlük) vermemize rağmen eleman bulamıyoruz. Sektörde kaynakçı, sıvacı gibi ciddi bir açık var. Eleman açığı için meslek liseleriyle iş birliği yapmak adına MEB ile görüşmeye başlayacağız" dedi.

DAVALAR YURT DIŞI ÇALIŞMAYI VURDU



Yurt dışında çalışanların Türkiye'de açtığı davalarda bazı avukatların işi ticarete çevirdiğini anlatan Asmalı, zaman aşımı sürelerinin fazlalığından şikayet etti. Davalar nedeniyle yurt dışına giden işçi sayısının 100 binden 20 bine düştüğüne işaret eden Asmalı, "Önerimiz iki tane ihtisas mahkemesi olsun. İnsanlar personel almaya çekiniyor" dedi.

BİZİ KAVGA ETTİRİYORLAR PASTAYI DA KAPIYORLAR



Türkiye'nin dış politikada çok ciddi hamleler yaptığını, ilişkilerin Suud'la BAE'yle belli bir noktaya geldiğini belirten Asmalı "51,7 milyar dolarlık anlaşma yapıldı. BAE'nin 2,2 trilyon dolar yurt dışında yatırımı var. Niye Türkiye bundan pay almasın? Bizi kavga ettiriyorlar pastayı da onlar kapıyor" dedi.

ÖNDER ÇELİK