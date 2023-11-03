Otoda 5 şirketten yatırım sinyali

'Günlük 2 bin TL yevmiyeye kalifiye eleman bulamıyoruz'
'Günlük 2 bin TL yevmiyeye kalifiye eleman bulamıyoruz'
Danıştay'ın göreve iade ettiği savcı için Yargıtay ceza istedi
Danıştay'ın göreve iade ettiği savcı için Yargıtay ceza istedi
Meteoroloji uyardı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Mühendis 20 bine razı, kaynakçı 50 bine değil
Mühendis 20 bine razı, kaynakçı 50 bine değil
AFAD'tan Babala açıklaması
AFAD'tan Babala açıklaması
Bakan Işıkhan: Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40'tır
Bakan Işıkhan: Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40'tır
2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
CHP'nin 55 il başkanı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
CHP'nin 55 il başkanı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
Fatih gemisi yeni müjdeler için sondaja devam ediyor
Fatih gemisi yeni müjdeler için sondaja devam ediyor
BM raportörleri Gazze'de soykırım ve insani felaket için ateşkes çağrısında bulundu
BM raportörleri Gazze'de soykırım ve insani felaket için ateşkes çağrısında bulundu
'İYİ Parti olarak hür ve müstakil olarak seçime yalnız başımıza gireceğiz'
'İYİ Parti olarak hür ve müstakil olarak seçime yalnız başımıza gireceğiz'
Veteriner kliniği çalışanı tartıştığı müşteriyi pompalı tüfekle öldürdü
Veteriner kliniği çalışanı tartıştığı müşteriyi pompalı tüfekle öldürdü
Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan kişi tutuklandı
Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan kişi tutuklandı
Bakan Tekin'den 'sosyal medya bağımlılığı' önerisi: Önce siz kurtulun!
Bakan Tekin'den 'sosyal medya bağımlılığı' önerisi: Önce siz kurtulun!
Gençlere evlilik desteği 4 pilot ilde başlayacak
Gençlere evlilik desteği 4 pilot ilde başlayacak
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın emniyetteki işlemleri sürüyor
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın emniyetteki işlemleri sürüyor
Aydın'da üniversite öğrencisi motosiklet kazasında öldü
Aydın'da üniversite öğrencisi motosiklet kazasında öldü
'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi' Meclis'te
'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi' Meclis'te
Enflasyon beklentisi yükseldi: Memur ve emeklinin maaş hesabı değişti
Enflasyon beklentisi yükseldi: Memur ve emeklinin maaş hesabı değişti
Ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobiller: Togg zirvede
Ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobiller: Togg zirvede
Bankadan eski futbolculara tefecilik suçlamasıyla suç duyurusu
Bankadan eski futbolculara tefecilik suçlamasıyla suç duyurusu
Vergisiz telefon satışı başladı: Kapsamda yer alan ürünler
Vergisiz telefon satışı başladı: Kapsamda yer alan ürünler
Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den istifa etti
Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den istifa etti
'Aidatsız kredi kartı seçeneği sunmayan' banka, aidatı iade edecek
'Aidatsız kredi kartı seçeneği sunmayan' banka, aidatı iade edecek
MB Başkanı Erkan açıkladı: İlk adımında neden şahin değildi?
MB Başkanı Erkan açıkladı: İlk adımında neden şahin değildi?
AK Parti'de adaylık süreci başlıyor
AK Parti'de adaylık süreci başlıyor
2024 hac kuraları çekildi
2024 hac kuraları çekildi
MB, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi
MB, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi
Bakan Işıkhan: Yeni asgari ücret herkesin mutabık kaldığı bir tutar olacak
Bakan Işıkhan: Yeni asgari ücret herkesin mutabık kaldığı bir tutar olacak
Otomobil satışları vites artırmaya devam ediyor
Otomobil satışları vites artırmaya devam ediyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Otoda 5 şirketten yatırım sinyali

Elektrikli araç üretimi ve batarya yatırımında küresel yatırımcılardan ciddi bir talep olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "5 şirket ile görüşüyoruz" dedi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 08:22, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 08:18
Yazdır
Otoda 5 şirketten yatırım sinyali

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'de elektrikli araç üretimi ve batarya yatırımı konusunda küresel yatırımcılardan ciddi bir talep olduğunu belirterek, "5 şirket ile görüşüyoruz. Bunlar elektrikli yoğunluklu." dedi. Geçtiğimiz haftalarda Çinli otomobil üreticisi Chery, Türkiye'de üretim için ilgili bakanlıklarla görüşmeye başladığını bildirmişti. Basınla sohbet toplantısı düzenleyen Dağlıoğlu, "Çin'de 2014'ten bu yana road show yapıyoruz. Pandemi sonrasında geliş gidişler hızlandı. Üreticiler dünyada kapasiteyi kurmak zorundalar. Biz de mobilite ekosistemi için diğer oyuncular ve batarya üreticileri ile görüşüyoruz. Bunlar uzun vadeli projeksiyonlar" mesajı verdi.

KÖRFEZ İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek yatırımlar merak edilirken Dağlıoğlu, bu konudaki sorulara şöyle yanıt verdi: "Körfez ülkeleriyle görüşmelerde tek bir proje ele alınmıyor. Hem karşılıklı yatırımlar, hem ticaret, hem de üçüncü ülkelerde özellikle de Afrika'da yapılacak ortak yatırımlar gündeme geliyor. Körfez'den 2003-2022 arasında gelen yatırım miktarı toplam uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 7'si kadar. Hedefimiz bunu daha da yukarı çekmek." Dağlıoğlu, Körfez ülkelerinin özellikle enerji projeleriyle ilgili olduğunu da söyledi.

YÜZDE 1'İN ALTINA DÜŞMEZ

Türkiye'nin ortalama her yıl küresel yatırımların yüzde 1'ini çektiğini anlatan Dağlıoğlu, "2024'te de bu oran yüzde 1'in altına düşmez" dedi. Ortadoğu'daki savaş ortamının Türkiye'yi nasıl etkileyeceğine yönelik bir soruya da Dağlıoğlu, şu yanıtı verdi: "2016'da darbe girişimi, 2013'te Gezi olayları oldu ama Türkiye yatırım çekti. Rusya-Ukrayna savaşının da etkileyeceği söyleniyordu, bu gerçekleşmedi." Dağlıoğlu, yabancı yatırımcıların kamu-özel işbirliği projeleri (PPP) ile de ilgilendiğini belirterek, "Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü, İzmir Otoyolu, şehir hastaneleri gibi projelerde önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcı görürsek sürpriz olmaz" dedi.

YABANCILAR YAPISAL REFORMLARA BAKIYOR

Orta Vadeli Program'ın yapısal reform ayağının yabancı yatırımcıların çok fazla ilgisini çektiğini anlatan Dağlıoğlu, "Özellikle dijital ekonomi ve sürdürülebilirlikle ilgili maddeleri önemsiyorlar. Biz para politikasından daha ziyade yapısal reformları konuşuyoruz. Demiryolu programımız yabancıları çok heyecanlandırıyor. Fiyat istikrarının olması da yatırımcının iştahını artırıyor" dedi.

YIL BİTMEDEN SÜRPRİZ YATIRIMLAR OLABİLİR

Türkiye'ye 12 ayda 11 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım geldiğini anlatan Dağlıoğlu, şöyle konuştu: "Geçen yıl 12 aylık yatırım miktarı 13 milyar dolardı. Yüzde 25'lik bir azalma var ama dünyadaki daralma yüzde 30. Birkaç birleşme ve satın alma projesiyle bu rakam yükselecektir. Birkaç işlem var, yıl bitmeden taraflar anlaşırsa sürpriz olabilir. BAE tarafıyla konuşulan satın alma ve birleşmeler de büyük. Onlardan da önümüzdeki aylarda açıklamalar gelir."

ORTA VADEDE PAYIMIZI % 1.5'E ÇIKARACAĞIZ

Dağlıoğlu, uluslararası doğrudan yatırımlarla (UDY) ilgili 2003-2022 dönemi rakamlarını da paylaştı. Buna göre, Türkiye 2003-2022 arasında 252 milyar dolar tutarında yatırım çekti. 20 yılda UDY cari açığın yüzde 41'ini finanse etti. Küresel UDY'den geçen yıl yüzde 1 pay aldı. Yatırımların çeşidine bakıldığında finans sektörü yatırımları yüzde 31 ile ilk sırada. Onu yüzde 24 ile gıda-içecek ve yüzde 10 ile enerji yatırımları izledi. 2003-2022 arasında yatırımların yüzde 70'e yakını Avrupa'dan geldi. Dağlıoğlu, orta vadede Türkiye'nin küresel UDY'den aldığı payı yüzde 1.5'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber