'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' ile ilgili sözleri tepkiye neden olan imam, tutuklandı

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hazreti Ali Camii'nde imamlık yapan Metin Özcan, yaklaşık 10 gün önce Körfez ilçesine bağlı Yeniyalı Mahallesi'nde bir mevlit töreninde konuşma yaptı. Özcan konuşmasında, "Cumhuriyet'le birlikte İslam alimlerinin asılması kararları verildi. Halifelikler kalktı, medreseler kapatıldı, tekkeler kapatıldı. Alfabeler değiştirildi. Her şeyi bilen Müslüman hiçbir şey bilmez oldu. Tarihi iyi okuyun, iyi araştırın. Sevdikleri adamlar hiç de sevilecek adamlar değil. Allah bizi muhafaza etsin. Anneler; siz eğitin çocuklarınızı. Çocuğu okula sokan baldırı çıplak, ilim irfan yuvası adı altında hutbeler okutuluyor. Böyle bir şey yok. Ne eğitim var ne ilim irfan var. Ne eğitim var ne öğretim var. Oralara çocuğunuzu bırakıp da yetişecek diye bakmayın. Belki bir makama gelir ama makamı da rüşvete ve yanlışa kullanır" dedi. Özcan'ın yaptığı konuşmanın videosu sosyal medyada yayıldı ve tepki çekti.

ÖNCE SERBEST KALDI, İTİRAZ SONRASI TUTUKLANDI

Tepkilerin ardından gözaltına alınan imam Metin Özcan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı ise bu karara itiraz etti. İtiraz üzerine yeniden değerlendirme yapan mahkeme, Metin Özcan'ın tutuklanmasına karar verdi. Özcan, tutuklanarak Kandıra cezaevine gönderildi. Bu arada Körfez İlçe Müftülüğü de imam hakkında idari soruşturma başlattı.