Oğluna böbreğini bağışlayan baba: O benim parçamdı, bir parçam daha ona geçti

Vergi, harç ve cezalar 2024'te ne kadar artacak?
Vergi, harç ve cezalar 2024'te ne kadar artacak?
Ekimde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Ekimde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Bakan Bak'tan KYK yurtlarındaki asansör kazalarına dair açıklama
Bakan Bak'tan KYK yurtlarındaki asansör kazalarına dair açıklama
TÜİK'e göre ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK'e göre ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklığı 3 ay mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklığı 3 ay mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için ilkeli bir tavır sergiledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için ilkeli bir tavır sergiledik
Saadet ve Gelecek partili milletvekili heyeti Gazze için yola çıktı
Saadet ve Gelecek partili milletvekili heyeti Gazze için yola çıktı
Bakan Bolat açıkladı: 'Fahiş fiyat'a kapatma cezası geliyor
Bakan Bolat açıkladı: 'Fahiş fiyat'a kapatma cezası geliyor
'Günlük 2 bin TL yevmiyeye kalifiye eleman bulamıyoruz'
'Günlük 2 bin TL yevmiyeye kalifiye eleman bulamıyoruz'
Genç Memur-Sen Genel Başkanı: Filistin Direnişini Destekliyoruz
Genç Memur-Sen Genel Başkanı: Filistin Direnişini Destekliyoruz
Danıştay'ın göreve iade ettiği savcı için Yargıtay ceza istedi
Danıştay'ın göreve iade ettiği savcı için Yargıtay ceza istedi
Meteoroloji uyardı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Mühendis 20 bine razı, kaynakçı 50 bine değil
Mühendis 20 bine razı, kaynakçı 50 bine değil
AFAD'tan Babala açıklaması
AFAD'tan Babala açıklaması
Bakan Işıkhan: Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40'tır
Bakan Işıkhan: Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40'tır
2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
CHP'nin 55 il başkanı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
CHP'nin 55 il başkanı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
Fatih gemisi yeni müjdeler için sondaja devam ediyor
Fatih gemisi yeni müjdeler için sondaja devam ediyor
BM raportörleri Gazze'de soykırım ve insani felaket için ateşkes çağrısında bulundu
BM raportörleri Gazze'de soykırım ve insani felaket için ateşkes çağrısında bulundu
'İYİ Parti olarak hür ve müstakil olarak seçime yalnız başımıza gireceğiz'
'İYİ Parti olarak hür ve müstakil olarak seçime yalnız başımıza gireceğiz'
Veteriner kliniği çalışanı tartıştığı müşteriyi pompalı tüfekle öldürdü
Veteriner kliniği çalışanı tartıştığı müşteriyi pompalı tüfekle öldürdü
Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan kişi tutuklandı
Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan kişi tutuklandı
Bakan Tekin'den 'sosyal medya bağımlılığı' önerisi: Önce siz kurtulun!
Bakan Tekin'den 'sosyal medya bağımlılığı' önerisi: Önce siz kurtulun!
Gençlere evlilik desteği 4 pilot ilde başlayacak
Gençlere evlilik desteği 4 pilot ilde başlayacak
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın emniyetteki işlemleri sürüyor
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın emniyetteki işlemleri sürüyor
Aydın'da üniversite öğrencisi motosiklet kazasında öldü
Aydın'da üniversite öğrencisi motosiklet kazasında öldü
'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi' Meclis'te
'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi' Meclis'te
Enflasyon beklentisi yükseldi: Memur ve emeklinin maaş hesabı değişti
Enflasyon beklentisi yükseldi: Memur ve emeklinin maaş hesabı değişti
Ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobiller: Togg zirvede
Ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobiller: Togg zirvede
Bankadan eski futbolculara tefecilik suçlamasıyla suç duyurusu
Bankadan eski futbolculara tefecilik suçlamasıyla suç duyurusu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Oğluna böbreğini bağışlayan baba: O benim parçamdı, bir parçam daha ona geçti

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kronik böbrek yetmezliği teşhisi koyulan oğlu Ömer Güleç'e (6) böbreğini bağışlayan Hasan Hüseyin Güleç (34), "O benim bir parçamdı, bir parçam daha ona geçti. Mevla'm oğluma şifa versin. Çok şükür ikimiz de iyiyiz. Ben bu saatten sonra tüm organlarımı bağışlayacağım" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 09:37, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 09:37
Yazdır
Oğluna böbreğini bağışlayan baba: O benim parçamdı, bir parçam daha ona geçti

Isparta'da yaşayan Ömer Güleç'e, 4 yaşındayken kronik böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. Gün geçtikçe durumu ağırlaşan Güleç, 2023 Ocak ayında böbrek yetmezliği nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Kliniği'nde tedaviye alındı. Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde babası Hasan Hüseyin Güleç'in verdiği böbrekle 18 Ekim'de nakil olan minik Ömer, yeniden yaşama tutundu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde nakil sonrası oğlu Ömer Güleç'in tedavisinin devam ettiğini anlatan Hasan Hüseyin Güleç, "Oğlumun ilk teşhisi Isparta'da koyuldu. Orada Çocuk Nefroloji bölümü durumu fark etti. Bizi Akdeniz Üniversitesi'ne yönlendirdiler. Daha sonra burada tedavi olduk. Kronik böbrek yetmezliği olduğu söylendi. Tedavi süreci bir süre devam etti. İlaçlara yanıt vermeyince nakil yapıldı. 18 Ekim'de nakil olduk. O gün bugündür iyiyiz çok şükür" dedi.

Oğluna böbreğini verdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Güleç, "O benim bir parçamdı, bir parçam daha ona geçti. Mevla'm oğluma şifa versin. Hiç düşünmeden böbreğimi verdim. Birçok öneri oldu. Dedeleri böbreklerini vermek istedi. Birinin yaşı tutmadı. Ben vermek istedim. Kendimden olsun dedim. Başkasını da riske atmak istemedim. Çok şükür ikimiz de iyiyiz" diye konuştu.

'TÜM ORGANLARIMI BAĞIŞLAYACAĞIM'

Birçok çocuğun organ nakli beklediğini aktaran Hasan Hüseyin Güleç, "Bağış yapılmasını isterim çünkü organ nakli sorumlusuyla konuştuğumda şu an naklin çok az olduğu söylendi. Kadavradan böbrek çıkma olasılığı çok çok düşüktü. O yüzden kendim bağışladım. Kadavrayı bekleseydim, uzun zaman geçecekti. O da hastalığın ilerlemesine, başka hastalıkların oluşmasına neden olabilir dediler. O yüzden hiç düşünmeden kendim verdim. Organ nakline bütün insanları teşvik etmek isterim. Ben bu saatten sonra tüm organlarımı bağışlayacağım. E-devlet üzerinden de başvurulabiliyor. Oradan başvurup organlarımı bağışlayacağım" dedi.

Hastane odasında oyun oynayarak, yemek yiyerek, çizgi film izleyerek günlerini geçirdiğini anlatan Ömer Güleç ise "Kendimi çok iyi hissediyorum. Ben büyünce roket yapmak istiyorum. Roketle uzaya gitmek istiyorum. Organ bağışı hayatı kurtarır" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber