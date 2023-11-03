AYM: İsmini değiştiren kişinin diplomasının buna göre düzenlenmesi hak ihlali

Vergi, harç ve cezalar 2024'te ne kadar artacak?
Vergi, harç ve cezalar 2024'te ne kadar artacak?
Ekimde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Ekimde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Bakan Bak'tan KYK yurtlarındaki asansör kazalarına dair açıklama
Bakan Bak'tan KYK yurtlarındaki asansör kazalarına dair açıklama
TÜİK'e göre ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK'e göre ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklığı 3 ay mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklığı 3 ay mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için ilkeli bir tavır sergiledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için ilkeli bir tavır sergiledik
Saadet ve Gelecek partili milletvekili heyeti Gazze için yola çıktı
Saadet ve Gelecek partili milletvekili heyeti Gazze için yola çıktı
Bakan Bolat açıkladı: 'Fahiş fiyat'a kapatma cezası geliyor
Bakan Bolat açıkladı: 'Fahiş fiyat'a kapatma cezası geliyor
'Günlük 2 bin TL yevmiyeye kalifiye eleman bulamıyoruz'
'Günlük 2 bin TL yevmiyeye kalifiye eleman bulamıyoruz'
Genç Memur-Sen Genel Başkanı: Filistin Direnişini Destekliyoruz
Genç Memur-Sen Genel Başkanı: Filistin Direnişini Destekliyoruz
Danıştay'ın göreve iade ettiği savcı için Yargıtay ceza istedi
Danıştay'ın göreve iade ettiği savcı için Yargıtay ceza istedi
Meteoroloji uyardı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Mühendis 20 bine razı, kaynakçı 50 bine değil
Mühendis 20 bine razı, kaynakçı 50 bine değil
AFAD'tan Babala açıklaması
AFAD'tan Babala açıklaması
Bakan Işıkhan: Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40'tır
Bakan Işıkhan: Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40'tır
2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
CHP'nin 55 il başkanı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
CHP'nin 55 il başkanı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
Fatih gemisi yeni müjdeler için sondaja devam ediyor
Fatih gemisi yeni müjdeler için sondaja devam ediyor
BM raportörleri Gazze'de soykırım ve insani felaket için ateşkes çağrısında bulundu
BM raportörleri Gazze'de soykırım ve insani felaket için ateşkes çağrısında bulundu
'İYİ Parti olarak hür ve müstakil olarak seçime yalnız başımıza gireceğiz'
'İYİ Parti olarak hür ve müstakil olarak seçime yalnız başımıza gireceğiz'
Veteriner kliniği çalışanı tartıştığı müşteriyi pompalı tüfekle öldürdü
Veteriner kliniği çalışanı tartıştığı müşteriyi pompalı tüfekle öldürdü
Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan kişi tutuklandı
Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan kişi tutuklandı
Bakan Tekin'den 'sosyal medya bağımlılığı' önerisi: Önce siz kurtulun!
Bakan Tekin'den 'sosyal medya bağımlılığı' önerisi: Önce siz kurtulun!
Gençlere evlilik desteği 4 pilot ilde başlayacak
Gençlere evlilik desteği 4 pilot ilde başlayacak
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın emniyetteki işlemleri sürüyor
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın emniyetteki işlemleri sürüyor
Aydın'da üniversite öğrencisi motosiklet kazasında öldü
Aydın'da üniversite öğrencisi motosiklet kazasında öldü
'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi' Meclis'te
'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi' Meclis'te
Enflasyon beklentisi yükseldi: Memur ve emeklinin maaş hesabı değişti
Enflasyon beklentisi yükseldi: Memur ve emeklinin maaş hesabı değişti
Ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobiller: Togg zirvede
Ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobiller: Togg zirvede
Bankadan eski futbolculara tefecilik suçlamasıyla suç duyurusu
Bankadan eski futbolculara tefecilik suçlamasıyla suç duyurusu
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

AYM: İsmini değiştiren kişinin diplomasının buna göre düzenlenmesi hak ihlali

Anayasa Mahkemesi (AYM), mahkeme kararıyla ismini değiştiren kişinin üniversite diplomasına yazılan isminin değiştirilmesi talebinin reddedilmesini özel hayata saygı hakkının ihlali saydı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 09:50, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 09:52
Yazdır
AYM: İsmini değiştiren kişinin diplomasının buna göre düzenlenmesi hak ihlali

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 2017'de Hacettepe Üniversitesinden mezun olan bir kişi, 2018'de mahkeme kararıyla "Muhammed" olan ismini "Mihrali" olarak değiştirdi. Daha sonra diplomasında yer alan ismin de yeni kimlik bilgilerine uygun şekilde yeniden düzenlenmesi adına üniversiteye başvurdu.

Üniversite, diploma, sertifika, geçici mezuniyet belgesi ve diğer belgelerin düzenlenmesine ilişkin yönerge kapsamında, gerçekleştirilen isim değişikliğini, diplomanın arka yüzüne gerekli açıklama yaparak yazdı ve onayladı.

Kişi, söz konusu işlemin iptali talebiyle dava açtı ancak mahkeme, mezuniyet tarihindeki isme göre diploma düzenlendiğini belirtilerek, talebinin reddinin hukuka uygun olduğu sonucuna vardı.

İstinaf başvurusunun da reddi üzerine söz konusu kişi, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı.

Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine, ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması adına yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine, başvurucuya da 3 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Kararın gerekçesinden

Anayasa Mahkemesinin kararında, ilgili yönergede diplomaların yeniden düzenlenmeyeceğinin belirtildiği, diplomaların düzenlenmesi ve değiştirilmesi noktasındaki takdir yetkisinin ise üniversitelerde olduğu anımsatıldı.

Takdir yetkisinin sınırsız kullanılmasının kamu hizmetinin devamlılığından beklenen menfaat ile bireylerin menfaatleri arasında korunması gereken adil dengeyi bozacağı belirtilen kararda, açılan davada mahkemenin yalnızca yönergeyi gerekçe göstererek talebi reddetmesinin yeterli görülemeyeceği ifade edildi.

Başvurucunun, isim değişikliği nedeniyle mesleki yaşantısına ve daha önceki isminin bilinmemesine yönelik bilgiler verdiği, diplomanın yeni ismine göre düzenlenmesine ihtiyaç duyma nedenlerine ilişkin açıklamalarda bulunduğu aktarılan kararda, mahkemelerin bu konuda "ikna edici gerekçe" göstermeden ret kararı verdiği değerlendirmesi yer aldı.

Yüksek Mahkemenin kararında, şu ifadeler yer aldı:

"Başvurucunun yargı kararıyla ismini değiştirdiği dikkate alındığında makul bir gerekçe ve zorunluluk ortaya konulmadıkça başvurucunun yeni ismini kullanmasına ilişkin bir sınırlama da getirilmemesi gerekir. Bu anlamda başvurucunun eski diplomasının yeni ismiyle düzenlenmesi talebinin reddi şeklindeki sınırlamanın kamusal menfaat ile bireysel menfaat arasında korunması gereken dengenin başvurucu aleyhine bozulmasına neden olduğu, kamusal makamlarca zorunlu ve ölçülü bir müdahale olduğunun ortaya konulamadığı anlaşılmıştır. Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber