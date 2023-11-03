İki öğretmeni darbettiği öne sürülen taksici tutuklandı

Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki Toros İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmenleri Necmettin Uçar ve Zeynel Kavak'ı okul girişine aracını park ettiği için kendisini uyarmaları nedeniyle darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü Eyüp Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Eyüp Y. tutuklandı.

Toros İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmenleri Necmettin Uçar ve Zeynel Kavak, 1 Kasım'da okul girişine aracını park ettiği için uyardıkları taksi şoförü Eyüp Y'nin tekme ve yumruklu saldırısında yaralanmıştı. uğramıştı. Öğretmenler hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, Eyüp Y. ise polislerce gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen Adana şubelerinin yöneticileri ve üyeleri, saldırıya uğrayan öğretmenlerle okul önünde bir araya gelerek saldırıyı kınamıştı.