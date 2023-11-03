Bakan Bak'tan KYK yurtlarındaki asansör kazalarına dair açıklama
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "(KYK yurdundaki asansör kazası) Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 10:57, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 11:04
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Komisyonda Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu ele alınacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "(KYK yurdundaki asansör kazası) Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek"