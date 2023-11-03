Dolarda tüm zamanların rekoru

Dolar fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda tarihi zirvesini 28,58 TL'ye çıkardı. Kur, piyasalar açıldıktan sonra en yüksek 28,40 TL'yi gördü ve böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye de ulaşmış oldu. Dolar, saat 12.27 itibarıyla yüzde 0,27 yükselişle 28,40 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, dün kapanış saatinde 28,35 TL'de hareket ederken; yeni güne 28,36 TL'den başladı.

Euro'da yükseliş sürüyor

Euro fiyatları da sığ piyasada 30,58 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,17 artışla 30,21 TL'de bulunuyor. Euro/dolar paritesindeki artış da, Euro/TL'yi destekliyor. Euro tarihi zirvesini 19 Temmuz'da 30,75 TL'ye yükselerek görmüştü.

İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,63 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,05 oranında düşüşle 106,07 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksinde teknik açıdan, 106 ve 105 puan seviyeleri destek, 107 ve 108 puan direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0632 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,46 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 37,41 seviyesinde bulunuyor.