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Ekimde en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında ekim ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault ve Toyota oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 11:04, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 11:06
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Ekimde en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2022 yılı ekim ayına göre yüzde 55,4 artarak 101 bin 367 adet oldu.

Ekimde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,1 artarak 82 bin 611 olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,5 büyüyerek 18 bin 756 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 16 bin 15 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 13 bin 626 adetle Renault, 6 bin 871 satışla da Toyota takip etti.

Volkswagen 5 bin 549 satışla dördüncü ve Ford 5 bin 162 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışları

Otomobil satışları ele alındığında ise ekim ayında en fazla satış gerçekleştiren marka 12 bin 192 ile Renault oldu. Ardından 9 bin 756 satışla Fiat ve 5 bin 953 satışla Toyota izledi.

Chery, 4 bin 517 satışla dördüncü sırada konumlanırken Volkswagen 4 bin 149 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Tesla'nın ekim satışları 500 adette kaldı

ODMD marka listesine Çinli HONGQI'nin de dahil olmasıyla toplam marka sayısı 50'ye çıktı. Geçen ay Seres ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Togg'un teslimatları ekim ayı için 3 bin 567 adet olarak gerçekleşirken marka listesinde 11'inci sırada yer aldı. Tesla'nın satışları ise 500 adette kaldı ve ekim ayında satış sıralamasında 25'inci sırada konumlandı.

Lüks otomobil grubunda ekimde 68 Porsche, 46 Lexus, 43 Maserati, 13 Jaguar, 4 Bentley, 4 Ferrari, 1 adet Lamborghini ve 1 adet de Aston Martin satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, geçen ay 6 bin 786 satışla Fiat listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 3 bin 29 satışla Ford ve 1434 satışla Renault izledi.

Volkswagen 1400 satışla dördüncü ve Peugeot 1345 satışla beşinci oldu.

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