Gözler 8 Kasımda Anayasa Mahkemesinde olacak
Anayasa Mahkemesi 8 Kasımda 6 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 8 Kasım 2023 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Gündemde 7 dosya yer almakta olup bunlardan 6 tanesi hakkında esastan karar verecek.
Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu
Mahkemenin gündeminde "13/10/2022 tarihli ve 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29. maddesiyle 26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na eklenen 217/A maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi." Var.
Söz konusu maddede, "sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak
saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili
gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan
kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Fail, suçu gerçek
kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde,
birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır" ifadeleri yer
alıyor.