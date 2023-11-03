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Gözler 8 Kasımda Anayasa Mahkemesinde olacak

Anayasa Mahkemesi 8 Kasımda 6 dosyayı esastan görüşecek

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 14:00, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 11:40
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Gözler 8 Kasımda Anayasa Mahkemesinde olacak

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 8 Kasım 2023 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Gündemde 7 dosya yer almakta olup bunlardan 6 tanesi hakkında esastan karar verecek.

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu

Mahkemenin gündeminde "13/10/2022 tarihli ve 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29. maddesiyle 26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na eklenen 217/A maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi." Var.

Söz konusu maddede, "sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır" ifadeleri yer alıyor.

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