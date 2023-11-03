Şırnak'ta şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü
Şırnak'ta kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 12:06, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 12:06
Merkeze bağlı Kasrik beldesi Koçbeyi Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonda bulunan Mehmet Tuncer ve Hasan Berek ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.