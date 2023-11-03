İstanbul için anketlerde Murat Kurum ismi öne çıkıyor

Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma, gerçekleştirdiği ankette, Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenlere "İstanbul'un sorunlarına hangi isim daha isabetli çözümler getirir?" sorusu yöneltti.

Katılımcıların yüzde 31,6 ile Murat Kurum yanıtını verdi.

İşte Sonar'ın yaptığı anket sonuçları:

Murat Kurum yüzde 31,6

Tevfik Göksu yüzde 18,1

Adil Karaimsailoğlu yüzde 14,4

Süleyman Soylu yüzde 13,3

Fahrettin Koca yüzde 9,5

Hilmi Türkmen yüzde 4,5

Şadi Yazıcı yüzde 4,5

Diğer yüzde 4,5

İstanbul için araştırma yapan bir diğer anket şirketi Asal Araştırma oldu.

ASAL Araştırma'nın, Cumhur ittifakı seçmeniyle yüz yüze yaptığı son araştırmasından çıkan sonuçlara göre, İstanbul'da Murat Kurum ismi öne çıkıyor

ASAL Araştırma'nın, Cumhur ittifakı seçmeniyle yüz yüze anket araştırması yaptı. Ankara Büyükşehir için Süleyman Soylu'nun ismi öne çıkarken, İstanbul Büyükşehir için ise Murat Kurum'un ismi öne çıktı.

İstanbul'da Murat Kurum yüzde 18 ile en çok istenen aday oluken, Murat Kurumun'un ardından gelen Fahrettin Koca'nın aday olarak istenilme oranı yüzde 9,8 oldu.

Asal Araştırma Şirketinin anket sonuçları şu şekilde:

Murat Kurum: Yüzde 18,1

Fahrettin Koca: Yüzde 9,8

Adil Karaismailoğlu: Yüzde 7,0

Mehmet Tevfik Göksu: Yüzde 10,2

Süleyman Soylu: Yüzde 8,6