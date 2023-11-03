'25 Aralık kumpas' davası yeniden görülüyor

İBB kameralarıyla yatak odalarını dikizleyen 3 personele dava
İBB kameralarıyla yatak odalarını dikizleyen 3 personele dava
Dolarda tüm zamanların rekoru
Dolarda tüm zamanların rekoru
Bakan Yumaklı paylaştı: Türkşeker 115 sürekli işçi alacak
Bakan Yumaklı paylaştı: Türkşeker 115 sürekli işçi alacak
Danıştay'dan göreve iade kararı verilen cumhuriyet savcısına dair açıklama
Danıştay'dan göreve iade kararı verilen cumhuriyet savcısına dair açıklama
Bakan Tunç: 2024 yılından itibaren hukuk mesleklerine giriş sınavı yapılacak
Bakan Tunç: 2024 yılından itibaren hukuk mesleklerine giriş sınavı yapılacak
İstanbul için anketlerde Murat Kurum ismi öne çıkıyor
İstanbul için anketlerde Murat Kurum ismi öne çıkıyor
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için 'konaklama genelgesi'
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için 'konaklama genelgesi'
Vergi, harç ve cezalar 2024'te ne kadar artacak?
Vergi, harç ve cezalar 2024'te ne kadar artacak?
Ekimde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Ekimde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Bakan Bak'tan KYK yurtlarındaki asansör kazalarına dair açıklama
Bakan Bak'tan KYK yurtlarındaki asansör kazalarına dair açıklama
TÜİK'e göre ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK'e göre ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklığı 3 ay mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklığı 3 ay mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için ilkeli bir tavır sergiledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için ilkeli bir tavır sergiledik
Saadet ve Gelecek partili milletvekili heyeti Gazze için yola çıktı
Saadet ve Gelecek partili milletvekili heyeti Gazze için yola çıktı
Bakan Bolat açıkladı: 'Fahiş fiyat'a kapatma cezası geliyor
Bakan Bolat açıkladı: 'Fahiş fiyat'a kapatma cezası geliyor
'Günlük 2 bin TL yevmiyeye kalifiye eleman bulamıyoruz'
'Günlük 2 bin TL yevmiyeye kalifiye eleman bulamıyoruz'
Genç Memur-Sen Genel Başkanı: Filistin Direnişini Destekliyoruz
Genç Memur-Sen Genel Başkanı: Filistin Direnişini Destekliyoruz
Danıştay'ın göreve iade ettiği savcı için Yargıtay ceza istedi
Danıştay'ın göreve iade ettiği savcı için Yargıtay ceza istedi
Meteoroloji uyardı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Mühendis 20 bine razı, kaynakçı 50 bine değil
Mühendis 20 bine razı, kaynakçı 50 bine değil
AFAD'tan Babala açıklaması
AFAD'tan Babala açıklaması
Bakan Işıkhan: Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40'tır
Bakan Işıkhan: Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40'tır
2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
CHP'nin 55 il başkanı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
CHP'nin 55 il başkanı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
Fatih gemisi yeni müjdeler için sondaja devam ediyor
Fatih gemisi yeni müjdeler için sondaja devam ediyor
BM raportörleri Gazze'de soykırım ve insani felaket için ateşkes çağrısında bulundu
BM raportörleri Gazze'de soykırım ve insani felaket için ateşkes çağrısında bulundu
'İYİ Parti olarak hür ve müstakil olarak seçime yalnız başımıza gireceğiz'
'İYİ Parti olarak hür ve müstakil olarak seçime yalnız başımıza gireceğiz'
Veteriner kliniği çalışanı tartıştığı müşteriyi pompalı tüfekle öldürdü
Veteriner kliniği çalışanı tartıştığı müşteriyi pompalı tüfekle öldürdü
Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan kişi tutuklandı
Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan kişi tutuklandı
Bakan Tekin'den 'sosyal medya bağımlılığı' önerisi: Önce siz kurtulun!
Bakan Tekin'den 'sosyal medya bağımlılığı' önerisi: Önce siz kurtulun!
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

'25 Aralık kumpas' davası yeniden görülüyor

FETÖ'nün takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlük yaptıkları ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada haklarındaki hüküm Yargıtay tarafından bozulan 39 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 13:35, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 13:35
Yazdır
'25 Aralık kumpas' davası yeniden görülüyor

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yasin Topçu, Yakub Saygılı ve Arif İbiş ile avukatları katılırken bazı tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necmeddin Bilal Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın da aralarında bulunduğu müşteki ve müdahilleri avukatları temsil etti.

Yargıtay ilamının okunmasının ardından sanıklara söz verildi.

Tutuklu sanık eski emniyet müdürü Yasin Topçu, yürüttükleri soruşturmalarda usulsüzlük yapmadıklarını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanık eski polis Arif İbiş ise "İstanbul'daki tüm soruşturmalara baktık. Fiziki takip amirliği soruşturmalara destek olarak katılmaktaydı. Herhangi bir soruşturmada takip istendiğinde ben ekipleri fiziki takip için görevlendirmekteydim. 21 ay boyunca devam eden 25 Aralık soruşturmasının fiziki takip kısmında da birçok memur vardı." dedi.

İbiş, Yargıtay'ın siyasi bir karar verdiğini savundu.

Duruşma, Yargıtay ilamına karşı sanıklar ve avukatlarının savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 6 Kasım'a ertelendi.

- Davanın geçmişi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı 24 Aralık 2018'de karara bağlayarak, sanıklar Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Mahir Çakallı, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habib Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit ve Mehmet Akif Üner'i "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanıklar Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Arif İbiş, Mehmet Habib Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit ve Mehmet Akif Üner'e "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından toplam 127 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası veren mahkeme, Mustafa Demirhan'ı da bu suçlardan toplam 131 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırmıştı.

Mahkeme sanıklardan 31'ine "terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme", "görüntüleri gizlice ifşa etmek", "resmi belgeyi bozma veya yok etme" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme" suçlarından değişen sürelerde hapis cezası verirken, 24 sanığın beraatine, firari 6 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

- Yargıtay'ın kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 9 Mayıs'ta 71 sanık hakkında verilen hükme dair temyiz başvurularını inceleyerek karara bağlamıştı. Daire, 39 sanık hakkındaki mahkumiyet ve beraat hükümlerinin bozulması gerektiğini belirterek, dosyayı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber