Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İsrail'e destek veren markaları boykot edecek

Paylaşımda, "Boykotta biz de varız! Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların işletmelerimizde satışları durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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