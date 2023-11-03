Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İsrail'e destek veren markaları boykot edecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İsrail'i destekleyen markaların işletmelerinde satışını durdurduğunu duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 14:38, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 14:39
Belediyenin sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'e yönelik boykot kararı alındığı belirtildi.
Paylaşımda, "Boykotta biz de varız! Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların işletmelerimizde satışları durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.