Sıfır otoda en düşük MTV 3 bin 359 lira olacak

Ekonomim.com'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; TÜİK'in yeniden değerleme oranına esas veriyi yüzde 58.46 olarak açıklamasının ardından olası Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da belli oldu.

Cumhurbaşkanının diğer vergi ve harçlara ilişkin artırma ve azaltma yetki sınırı, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde farklı olarak uygulanıyor. Bu vergide artırma yetkisi yüzde 50 iken, Cumhurbaşkanı MTV artış oranını Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 20'sinden az belirleyemiyor. Başka bir ifade ile artış oranında yüzde 80'e kadar indirim yapma yetkisi bulunuyor.

Buna göre Cumhurbaşkanı'nın yetkisi çerçevesinde 2024 yılında MTV artış oranı en düşük yüzde 11.69, en yüksek yüzde 87.69 olarak belirlenecek.

Öte yandan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 1Ocak 2018'den sonra tescil edilen araçlar için değerine göre 3 farklı kademede vergilendirme yapılıyor. Tescili bundan önce yapılanlarda ise tek kademeli vergi alınıyor.

Buna göre değeri 180 bin lirayı aşmayan 1-3 yaş arasında 1300 cm3 altındaki araçların vergisi 3 bin 359 lira olacak. Bu kategoride 16 yaş ve üzeri araçların vergisi ise 347 lira olacak.

1801-2000 cm3 arasındaki değeri 425 bin lirayı aşmayan 1-3 yaş arasındaki aracın vergisi 17 bin 920 lira, bunu aşanların vergisi ise 19 bin 554 lira olacak.