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Bakanlıktan 'emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesi' haberine yalanlama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesine yönelik çalışma yapıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 15:36, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 15:32
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Bakanlıktan 'emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesi' haberine yalanlama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve medya kuruluşlarında yer alan "Tüm emeklilerin maaşları değişiyor" başlıklı haberde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni bir intibak düzenlemesine gidileceğiyle ilgili ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Bakan Işıkhan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri sırasında, emekli aylıklarına uygulanan normal artışlara ilave olarak bugüne kadar emekli aylık miktarlarında yapılan iyileştirmelere yönelik yasal düzenlemelere değindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuşmada 2000 yılından önce emekli olanların aylıklarına intibak düzenlemesi yapılarak iyileştirme sağlandığı belirtilmiş olup, yeni bir intibak düzenlemesine gidileceği hususuna yer verilmemiştir. Dolayısıyla, söz konusu haberde konuya ilişkin çalışma yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

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