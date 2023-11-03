Makaron üretimi testlerine bandrol ve özel etiket zorunluluğu getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre tesis kurma, üretim ve faaliyet izinleri, iznin uzatma maddeleri değiştirilerek işlem ve belge geçerlilik süreleri kısaltıldı. Tesis kurulum aşamasından itibaren "teminat uygulaması", vadesi geçmiş Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu ve idari para cezası bulunmama şartı getirildi.

Makine çalışma testleri ve ürün denemeleri düzenlenerek testlerde de bandrol veya özel etiket kullanma zorunluluğu getirildi. Tesis sahası dışına ambar kurulamayacağı maddesi eklenirken kodlama bilgisi yazılması uygulaması yeniden düzenlendi.

Makaron tesislerinde üretilen filtre çubuklarının ticareti ile tütün mamullerinde olduğu gibi makaron birim paketlerinde de düz ve standart paket uygulamasına geçiş hükmü düzenlendi.

Birim paketler üzerinde sağlık uyarılarının kapladığı alan yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıldı. Makaron birim paketleri için ek şeffaf ambalaj kullanımı zorunlu hale getirilerek ihraç makaron kodlaması ile birim paketler üzerinde yer alan bandrollerin ikinci kez kullanımını önlemeye yönelik düzenleme yapıldı.

4733 sayılı Kanun ile 5607 sayılı Kanun kapsamında haklarında soruşturma açılmış olanların tesis devir işlemlerine izin verilmeyecek. Tesislerin kapatılması durumunda yapılacak işlemler düzenlenirken imha ve geri kazanım işlemlerine ilişkin izin veya bildirim süreçlerinde düzenleme yapıldı.