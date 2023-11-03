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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na doğru

Kurultayın yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda koordinasyon ekibindeki milletvekilleriyle incelemelerde bulunan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol:- "Hem Türkiye'ye yeniden bir umut, yeni bir heyecan yaratmak adına hem de partimizin birlik ve beraberliğinin sağlanması adına bu kongreyi çok önemsiyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 16:16, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 17:14
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Hem Türkiye'ye yeniden bir umut, yeni bir heyecan yaratmak adına hem de partimizin birlik ve beraberliğinin sağlanması adına bu kongreyi çok önemsiyoruz." dedi.

Erol, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın koordinasyon ekibinde bulunan milletvekilleri ile kurultayın yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Erol, bu kongrenin kendileri için çok anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, "Kongremizin adı da 'Demokrasi kongresi' olacak. Partimizin kültürünü, geleneklerini, partimiz içindeki yarışların aslında bir demokratik kültür olduğunu yansıtan bir kongremiz olacak." ifadelerini kullandı.

Bugün hazırlıkların tamamlanmasının son aşamasında olduklarını dile getiren Erol, şöyle konuştu:

"Teknik olarak belki de CHP tarihinin ve diğer siyasi partilerin tarihlerinde de en detaylı organizasyonun olduğu bir kongre süreci yaşıyoruz. Hem Türkiye'ye yeniden bir umut, yeni bir heyecan yaratmak adına hem de partimizin birlik ve beraberliğinin sağlanması adına bu kongreyi çok önemsiyoruz. Sayın Genel Başkanımız da bu kongrenin yalnızca bir genel başkanlık seçimi değil aynı zamanda partinin birlik ve beraberliğini yansıtmak adına, dikkat ederseniz divan başkanlığımızın görevlendirilmesinden milletvekillerimizin görevlendirilmesine kadar partimizin birliğini, bütünlüğünü yansıtan bir süreç yaşıyoruz."

Divan başkanlığını yürütecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla da bugün toplantı yaptıklarını belirten Erol, divan yönetim ve kongre yönetim süreciyle ilgili kendisini bilgilendirdiklerini söyledi.

Genel başkan adayı Özgür Özel'i temsil eden milletvekilleriyle de bir araya geldiklerini açıklayan Erol, "Kongre salonunun düzeniyle ilgili, Sayın Özgür Özel'i destekleyen konukların oturacakları alanlarla ilgili, görevlendirmelerle ilgili, afişlerini, pankartlarını asacakları alanlarla ilgili de bir mutabakata vardık." dedi.

- "Cumartesi günü genel başkanlık seçimimizi, pazar günü de Parti Meclisi seçimimizi yapacağız"

Kongrenin yarın saat 10.00 gibi başlayacağını, 11.00 gibi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salonda hazır olacağını duyuran Erol, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü genel başkanlık seçimimizi, pazar günü de Parti Meclisi seçimimizi yapacağız. Bu kongrede kime oy verirse versin, bütün delegelerimizin, bütün milletvekillerimizin ve iki genel başkan adayımızın bu kongre salonundan omuz omuza, birlikteliği yansıtan bir anlayışla çıkacakları ve Türkiye'de yeni bir umut, yeni bir heyecan yaratacakları inancındayız. Ben bu kongre sürecinde görev alan, özellikle bu salonun organizasyonuyla ilgili emek veren bütün genel merkez yöneticilerimize, burada çalışan emekçi kardeşlerimize ve milletvekili arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Güzel bir kongre, demokratik bir kongre yaşayacağız ve Türkiye'de yeniden bir umut ışığını yakmanın mücadelesini vereceğiz."

Gürsel Erol, bir soru üzerine iki adayla ilgili herhangi bir tartışma yaratacak konu bulunmadığını, aralarında konuşarak tam mutabakata vardıklarını söyledi.

Kurultayda "çarşaf liste" yönteminin uygulanıp uygulanmayacağına yönelik soru üzerine de Erol, "CHP'nin kongreleri geçmişte de çarşaf liste olmuştu. Yine çarşaf olacak diye biliyorum." yanıtını verdi.

Gürsel Erol, başka bir soruyu yanıtlarken iki aday için de herhangi bir pankart sınırlaması ve bir yasak olmadığını belirtti.

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