Kayıp başvurusu yapılan N.G.'nin kayınbiraderleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Fitch Ratings, Türkiyenin orta vadeli büyüme tahminini yüzde 4,1'e yükseltti
Fitch Ratings, Türkiyenin orta vadeli büyüme tahminini yüzde 4,1'e yükseltti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da protesto edildi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da protesto edildi
Gençlik Bakanlığının bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Gençlik Bakanlığının bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TDT Astana Bildirisi'nde ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuldu
TDT Astana Bildirisi'nde ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuldu
Bakanlıktan 'emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesi' haberine yalanlama
Bakanlıktan 'emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesi' haberine yalanlama
Sıfır otoda en düşük MTV 3 bin 359 lira olacak
Sıfır otoda en düşük MTV 3 bin 359 lira olacak
1 Kasım'da yürürlüğe girdi: 2 günde binlerce ilan geri çekildi
1 Kasım'da yürürlüğe girdi: 2 günde binlerce ilan geri çekildi
İBB kameralarıyla yatak odalarını dikizleyen 3 personele dava
İBB kameralarıyla yatak odalarını dikizleyen 3 personele dava
Dolarda tüm zamanların rekoru
Dolarda tüm zamanların rekoru
Bakan Yumaklı paylaştı: Türkşeker 115 sürekli işçi alacak
Bakan Yumaklı paylaştı: Türkşeker 115 sürekli işçi alacak
Danıştay'dan göreve iade kararı verilen cumhuriyet savcısına dair açıklama
Danıştay'dan göreve iade kararı verilen cumhuriyet savcısına dair açıklama
Bakan Tunç: 2024 yılından itibaren hukuk mesleklerine giriş sınavı yapılacak
Bakan Tunç: 2024 yılından itibaren hukuk mesleklerine giriş sınavı yapılacak
İstanbul için anketlerde Murat Kurum ismi öne çıkıyor
İstanbul için anketlerde Murat Kurum ismi öne çıkıyor
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için 'konaklama genelgesi'
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için 'konaklama genelgesi'
Vergi, harç ve cezalar 2024'te ne kadar artacak?
Vergi, harç ve cezalar 2024'te ne kadar artacak?
Ekimde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Ekimde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Bakan Bak'tan KYK yurtlarındaki asansör kazalarına dair açıklama
Bakan Bak'tan KYK yurtlarındaki asansör kazalarına dair açıklama
TÜİK'e göre ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK'e göre ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklığı 3 ay mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklığı 3 ay mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için ilkeli bir tavır sergiledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için ilkeli bir tavır sergiledik
Saadet ve Gelecek partili milletvekili heyeti Gazze için yola çıktı
Saadet ve Gelecek partili milletvekili heyeti Gazze için yola çıktı
Bakan Bolat açıkladı: 'Fahiş fiyat'a kapatma cezası geliyor
Bakan Bolat açıkladı: 'Fahiş fiyat'a kapatma cezası geliyor
'Günlük 2 bin TL yevmiyeye kalifiye eleman bulamıyoruz'
'Günlük 2 bin TL yevmiyeye kalifiye eleman bulamıyoruz'
Genç Memur-Sen Genel Başkanı: Filistin Direnişini Destekliyoruz
Genç Memur-Sen Genel Başkanı: Filistin Direnişini Destekliyoruz
Danıştay'ın göreve iade ettiği savcı için Yargıtay ceza istedi
Danıştay'ın göreve iade ettiği savcı için Yargıtay ceza istedi
Meteoroloji uyardı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Mühendis 20 bine razı, kaynakçı 50 bine değil
Mühendis 20 bine razı, kaynakçı 50 bine değil
AFAD'tan Babala açıklaması
AFAD'tan Babala açıklaması
Bakan Işıkhan: Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40'tır
Bakan Işıkhan: Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40'tır
2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kayıp başvurusu yapılan N.G.'nin kayınbiraderleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Bitlis'te ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan N.G.'nin kayınbiraderleri tarafından öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrılarak yakıldığı ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 17:10, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 17:12
Yazdır
Kayıp başvurusu yapılan N.G.'nin kayınbiraderleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Kan donduran olay, Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşandı. Güroymak doğumlu olup Almanya vatandaşı olan N.G. (42), 25 Ekim 2023 tarihinde Aşağıkolbaşı köyünde bulunan dini nikahlı eşinin ailesinin evinden gece saatlerinde ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi tarafından uzun bir süre haber alınamayan N.G. için 30 Ekim 2023 tarihinde kayıp başvurusu yapıldı. Yapılan kayıp başvurusuna istinaden konuyla ilgili araştırma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çok yönlü yapılan araştırmada, ailenin Güroymak ve Tatvan merkezdeki evlerinde aramalar da yapıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı kadavra köpeği ve Yeraltı Görüntüleme Cihazı (YGC) ile ev ve bahçelerinde de aramalar yapıldı.

Kayıp N.G.'nin öldürüldükten sonra gömülmüş olabilme ihtimaline karşı adreslerde yapılan aramalarda herhangi bir bulgu tespit edilemedi. Bunun üzerine kayıp N.G.'nin dini nikahlı eşinin ailesi şüphe üzerine gözaltına alındı. Eş zamanlı yapılan çapraz sorgu neticesinde kayıp N.G.'nin kayınbiraderi tarafından av tüfeği ile öldürüldüğü öğrenildi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, öldürülen N.G.'nin cesedinin 5 ayrı parçaya bölünüp yakıldıktan sonra kayınbiraderleri olan U.E. ve M.E. tarafından araçla Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Dağı eteklerinde çevreye atıldığı tespit edildi. Bunun üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla söz konusu bölgede yapılan incelemede, kayıp şahsa ait olduğu değerlendirilen yanmış ve parçalanmış ceset parçalarına ulaşıldı. Bulunan ceset parçalarının kayıp şahsa ait olup olmadığının kesin olarak belirlenmesi için ise çalışma başlatıldı.

Öte yandan; olayın asıl failleri olduğu değerlendirilen 2 kişi ve yardım eden 3 kişi olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber