Depremde ölen akademisyenin ismi mezun olduğu lisenin mescidinde yaşatılacak

Hayırsever iş insanları Barış ve Beşir İlçin kardeşler tarafından yeğenleri adına mezunu olduğu Türk Telekom Fen Lisesi'nde yaptırılan mescidin açılışına, depremde ölen Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Saadet Merve İlçin'in babası Salih İlçin, İl Müftü Yardımcıları İbrahim Ensari, Yahya Ertürk ve Muhammed Özdemir, Müdür İdris Yolbaş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Amca Barış İlçin, AA muhabirine, yeğeni Saadet Merve'yi depremde kaybetmenin üzüntüsünü ilk günkü gibi yüreğinde taşıdığını söyledi.

Saadet Merve'nin Türk Telekom Fen Lisesi'nden mezun olduğunu aktaran İlçin, "Doktorumuzu maalesef depremde kaybettik. Mezunu olduğu lisede onun adına bu mescidi düzenledik. Bundan babasının da haberi yoktu, ona sürpriz oldu. Böyle güzel hizmetlerin devamını da getirmemizi nasip etsin." dedi.

Mescit, Saadet Merve'nin kuzeni imam hatip Abdullah İlçin'in kıldırdığı cuma namazıyla hizmete açıldı.

Törende, öğrencilere lokum ikram edildi.