Kırıkkale'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 İncil ele geçirildi

Ekipler, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu düzenlediği operasyonda, Y.K'nin içerisinde bulunduğu araçta 1000 yıllık olduğu değerlendirilen 3 İncil kitabı ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte bir kişinin elinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen İncil olduğu bilgisine ulaştı.

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