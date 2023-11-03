Bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasıyla ilgili 16 yaşındaki kız gözaltına alındı

Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda çocuğun annesi olduğu belirlenen 16 yaşında bir kızı gözaltına aldı.

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