'Yurtlarımızda denetimleri daha da yoğunlaştıracağız'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurtlarla ilgili denetimleri yoğunlaştıracaklarını belirterek "Her bir öğrencinin şikayeti bizim için kıymetli. Öğrencilerin seslerine kulak vereceğiz, çözümler arayacağız." dedi.

Bak, Bakanlığının 2024 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

YÖK verilerine göre Türkiye'de örgün öğretimdeki öğrenci sayısının 4 milyon 16 bin 857 olduğunu bildiren Bak öğrencilerin büyük kısmının kendi illerindeki okulları tercih ettiğini söyledi.

Birçok ilde yurt projesi olduğunu dile getiren Bak, "Bize yurt için başvuran öğrencilerin yerleştirilmesi birinci önceliğimiz. Bu noktada 2023-2024 eğitim öğretim yılında bize 428 bin 618 öğrenci başvurdu. 411 bin 577'sini yurtlara yerleştirdik. Bunun dışında özel yurtlar var, ortak ev tutma var. Hedefimiz yurt kapasitesini 1 milyona taşımak. Şu anda 23 ilde 40 bin 578 yatak kapasiteli 30 proje devam ediyor." diye konuştu.

Öğrencilerin yurtlarda huzurlu şekilde barınması için çalıştıklarını ifade eden Bak, üniversite kampüslerinde yurtlar yapmanın öncelikleri arasında olduğunu anlattı.

- "Sistemin daha şeffaf yürütülmesini sağlayacağız"

Osman Aşkın Bak, yeni yılda Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinin 172 milyar lira olacağını belirterek "Ek bütçeden de önemli yatırımlar için taleplerimiz oluyor. Destek de alıyoruz. Yurtlarımızdaki denetimleri daha da yoğunlaştıracağız. Her bir öğrencinin şikayeti bizim için kıymetli. Öğrencilerin seslerine kulak vereceğiz, çözümler arayacağız." dedi.

KYK yurdundaki asansör kazasını işaret eden Bak şunları kaydetti:

"Hepimizi üzen olay yargıya nakledildi. Yurt müdürümüzü açığa aldık, soruşturma açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile toplantılar yaptık, sistemin daha şeffaf şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Asansörde yeni bakım sözleşmeleri yılbaşında kaldığı yerden devam eder ama biz bunu gözden geçireceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile sık sık denetimler yapıp takip edeceğiz. Mutlaka Türkiye'de bütün her yerde asansörlerde arızalar oluyor, bakımları yapılıyor. Biz de bu konuyu çok hassas şekilde takip edeceğiz."

Bütçenin yüzde 77'sinin yükseköğretime ayrıldığını anlatan Bak, 1 milyon 454 binden fazla öğrenciye burs ya da kredi verdiklerini söyledi.

- "Verdiğimiz her eğitimin içinde uyuşturucuyla mücadele var"

Bak, Bakanlık bütçesi ve yatırımların içinde bağımlılık konusunun da yer aldığını aktararak "Verdiğimiz her eğitimin içinde uyuşturucuyla mücadelede var. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapacağımız Genç Çiftçi projesini çok önemsiyoruz. Gençlerin de önemli geri dönüşleri oldu. Yaşlanan tarım nüfusunu gençleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Gelen şikayetler üzerine yurtlardaki yemekhane işletmecilerinin denetimini de yaptıklarını vurgulayan Bak eleştirilere açık olduklarını ve konuşarak birçok sorunu çözebileceklerini belirtti.

- "Tesis yatırımlarımız müthiş"

Kadın sporcu sayısının her geçen gün arttığını işaret eden Bak, "Tesis yatırımlarımız da müthiş. Voleybolda, okçulukta daha çok sayıdaki başarılar tesisler sayesinde geldi. Cumhurbaşkanımız bu hususta bizi takip ediyor, yönlendiriyor. İzmir Alsancak Stadyumu'nun da ihalesi kasımda yapılacak. Sporun her branşına destek veriyoruz." diye konuştu.

Osman Aşkın Bak, Spor Totonun önemini de vurgulayarak "İntiharla mücadele için oluşturduğumuz birimler, eylem planlarımız ve platformlarımız var. Sağlık Bakanlığı ile de bu konuda iş birliği içindeyiz. Spor Totonun işlevi çok önemli çünkü yasa dışı bahisle mücadele ediyor. Yasa dışı bahis konusunda ciddi bir alan var, mücadeleye devam ediyoruz. Buradan gelen hasılat, amatör spora, kadınlara ve çocuklarımızın spor yapması için aktarılıyor." dedi.

Görüşmelerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 yılı bütçesi kabul edildi.