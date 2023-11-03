Adanaspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Kaplan getirildi

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuz teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaşmıştır. Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül ile Adana'da bir araya gelen Mustafa Kaplan turuncu-beyazlı takımımızın başına getirilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Adanaspor, teknik direktör Özhan Pulat ile 6 Ekim'de karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırmıştı.