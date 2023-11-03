Çorum'da üzerine gübre çuvalları devrilen işçi öldü

Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mecitözü ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait depoda işçi olarak çalışan Muharrem Yıldırım'ın (59) üzerine gübre çuvalları devrildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net