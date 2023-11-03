'Bugünkü Türkiye, 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyümüştür'
'Bugünkü Türkiye, 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyümüştür'
'Yurtlarımızda denetimleri daha da yoğunlaştıracağız'
'Yurtlarımızda denetimleri daha da yoğunlaştıracağız'
'Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada'
'Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada'
Engin ve Dilan Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı
Engin ve Dilan Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı
Bakan Göktaş'tan 'Sakla Beni' dizisindeki sahnelerle ilgili açıklama
Bakan Göktaş'tan 'Sakla Beni' dizisindeki sahnelerle ilgili açıklama
Dolar haftayı rekorla kapattı
Dolar haftayı rekorla kapattı
Belediyelerden İsrail ürünlerine boykot kararı
Belediyelerden İsrail ürünlerine boykot kararı
Fitch Ratings, Türkiyenin orta vadeli büyüme tahminini yüzde 4,1'e yükseltti
Fitch Ratings, Türkiyenin orta vadeli büyüme tahminini yüzde 4,1'e yükseltti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da protesto edildi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da protesto edildi
Gençlik Bakanlığının bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Gençlik Bakanlığının bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TDT Astana Bildirisi'nde ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuldu
TDT Astana Bildirisi'nde ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuldu
Bakanlıktan 'emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesi' haberine yalanlama
Bakanlıktan 'emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesi' haberine yalanlama
Sıfır otoda en düşük MTV 3 bin 359 lira olacak
Sıfır otoda en düşük MTV 3 bin 359 lira olacak
1 Kasım'da yürürlüğe girdi: 2 günde binlerce ilan geri çekildi
1 Kasım'da yürürlüğe girdi: 2 günde binlerce ilan geri çekildi
İBB kameralarıyla yatak odalarını dikizleyen 3 personele dava
İBB kameralarıyla yatak odalarını dikizleyen 3 personele dava
Bakan Yumaklı paylaştı: Türkşeker 115 sürekli işçi alacak
Bakan Yumaklı paylaştı: Türkşeker 115 sürekli işçi alacak
Danıştay'dan göreve iade kararı verilen cumhuriyet savcısına dair açıklama
Danıştay'dan göreve iade kararı verilen cumhuriyet savcısına dair açıklama
Bakan Tunç: 2024 yılından itibaren hukuk mesleklerine giriş sınavı yapılacak
Bakan Tunç: 2024 yılından itibaren hukuk mesleklerine giriş sınavı yapılacak
İstanbul için anketlerde Murat Kurum ismi öne çıkıyor
İstanbul için anketlerde Murat Kurum ismi öne çıkıyor
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için 'konaklama genelgesi'
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için 'konaklama genelgesi'
Vergi, harç ve cezalar 2024'te ne kadar artacak?
Vergi, harç ve cezalar 2024'te ne kadar artacak?
Ekimde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Ekimde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Bakan Bak'tan KYK yurtlarındaki asansör kazalarına dair açıklama
Bakan Bak'tan KYK yurtlarındaki asansör kazalarına dair açıklama
TÜİK'e göre ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK'e göre ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklığı 3 ay mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklığı 3 ay mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için ilkeli bir tavır sergiledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için ilkeli bir tavır sergiledik
Saadet ve Gelecek partili milletvekili heyeti Gazze için yola çıktı
Saadet ve Gelecek partili milletvekili heyeti Gazze için yola çıktı
Bakan Bolat açıkladı: 'Fahiş fiyat'a kapatma cezası geliyor
Bakan Bolat açıkladı: 'Fahiş fiyat'a kapatma cezası geliyor
'Günlük 2 bin TL yevmiyeye kalifiye eleman bulamıyoruz'
'Günlük 2 bin TL yevmiyeye kalifiye eleman bulamıyoruz'
Genç Memur-Sen Genel Başkanı: Filistin Direnişini Destekliyoruz
Genç Memur-Sen Genel Başkanı: Filistin Direnişini Destekliyoruz
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Bugünkü Türkiye, 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyümüştür'

"Bugünkü Türkiye, 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyümüştür. Milletimiz de zaten bu başarı sayesinde her seçimde desteğini AK Parti'den yana kullanmıştır"- "(İsrail'in Gazze saldırısı) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin de bir an önce bölgede o savaş suçunun, insan hakları ihlallerinin delillerini toplayıp, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bunlar gündemine gelmesi lazım"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 21:59, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 21:43
Yazdır
'Bugünkü Türkiye, 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyümüştür'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugünkü Türkiye'nin son 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyüdüğünü belirterek, "Milletimiz de zaten bu başarı sayesinde her seçimde desteğini AK Parti'den yana kullanmıştır." dedi.

Tunç, AK Parti Konya İl Başkanlığı'nı ziyaretinde, partinin kuruluşundan kısa süre sonra 3 Kasım 2002'de iktidara geldiğini anımsattı.

AK Parti'nin millet hareketi olduğunu aktaran Tunç, partinin 21 yıldan bu yana iktidarda milletin sesi olduğunu dile getirdi.

- "Türkiye 21 yıl önceye göre çok daha ileri noktadadır"

Tunç, milli iradenin bayrağını yere düşürmemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm teşkilatların mücadele verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye 21 yıl önceye göre çok daha ileri noktadadır. Hangi alanı alırsanız alın, her alanda. Savunma sanayinde, enerjide, doğal gaz keşfi yapan, nükleer enerjiye adım atan, IMF defterini kapatıp, 'Ben ekonomide bağımsızım.' diye dünyaya ilan eden Türkiye. Bugünkü Türkiye, 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyümüştür. Milletimiz de zaten bu başarı sayesinde her seçimde desteğini AK Parti'den yana kullanmıştır. 17 seçim geçmiştir, tamamında millet, 'Recep Tayyip Erdoğan' demiştir, 'AK Parti' demiştir. Türkiye'nin 81 vilayetini kalkınma hamleleriyle büyük projelerle donatırken, dünya projeleriyle ülkemizi tanıştırırken diğer yandan da demokrasiyi güçlendirmek için hep mücadele etmişizdir. Gerek anayasa değişiklikleriyle, gerek diğer reformlarla, temel hak ve özgürlükleri daha da genişleterek ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturmanın mücadelesini verdik."

- "Soykırım suçu işleniyor"

Filistin topraklarının kademe kademe işgal edildiğine işaret eden Tunç, "Sadece 360 kilometre kareye 2,5 milyon insan sığdırıldı. Şimdi oradan çıkarılmak ve yok edilmek isteniyor. Bir milleti, kesimi yok etmek, soykırımdır. Soykırım suçu işleniyor. Dünyanın gözü önünde bu yapılıyor. Buna yavaş yavaş tepki göstermeye başlayan ülkeler var. Bu noktada Türkiye burada öncülük yapıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin de, bir an önce bölgede o savaş suçunun, insan hakları ihlallerinin delillerini toplayıp, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bunlar gündemine gelmesi lazım. O günlerde uzak değildir." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber