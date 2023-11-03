Adana'da köpeğe çarpan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi, öldü 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde köpeğe çarpan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Kasım 2023 22:38, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 22:39
Alınan bilgiye göre ilçe girişinde Fatih Çündü yönetimindeki 01 AOA 921 plakalı otomobil yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önce kaldırıma çarptı ardından takla atarak narenciye bahçesine sürüklendi.
Kazada sürücü Fatih Çündü (39) ile otomobildeki Mustafa Açık (62) ve Muhammet Emre Çündü (11) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan kurtarılarak ambulansla Kozan Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Açık müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Durumu ağır olan Muhammed Emre Çündü ise Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.