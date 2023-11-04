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4 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

4 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 00:01, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 00:04
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4 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Filistin'de Soykırım" konferansına katılacak, İstanbul 2 Nolu Barosu avukatlarıyla istişare toplantısında bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00/17.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitimde Bir Adım Ötesi" Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

3- CHP 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "MÜSİAD Vizyoner'23 Biz'in Gücü" programına ve Yeni Toyota C-HR PHEV Hattan Çıkış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/09.00/Sakarya/12.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tohumlar Toprakla Buluşuyor Programı'na katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Türkiye Girişimci Buluşması ve 10. GİV Girişimcilik Ödülleri Töreni'ne iştirak edecek.

(Konya/15.30/17.00/18.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "MÜSİAD Vizyoner'23 Biz'in Gücü" programına katılacak.

(İstanbul/13.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak, projeyle ilgili basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 11. haftasına, İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor, Fenerbahçe-Trabzonspor ve Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Samsun/16.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 11. haftasına, Ahlatcı Çorum FK-Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği-Boluspor ve Göztepe-Kocaelispor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Çorum/13.30/Ankara/16.00/Göztepe/İzmir/19.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Çağdaş Bodrumspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Lassa ve Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Muğla/13.00/İstanbul/15.30/18.00)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, ÇBK Mersin-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Botaş-Emlak Konut, OGM Ormanspor-Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Uludağ Basketbol maçlarıyla sona erecek.

(Mersin14.00/Ankara/15.00/16.00/İstanbul/15.30/Hatay/17.30)

5- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. hafta müsabakaları oynanacak. Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor-VakıfBank, Beşiktaş Ayos-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor-PTT, Kuzeyboru-Çukurova Belediyespor ve Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Türk Hava Yolları maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/17.00/18.00/Ankara/13.00/Bursa/15.00/Aksaray/Antalya/18.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasına, Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak ve Kastamonu Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Kastamonu/16.00)

7- Avrupa Judo Şampiyonası'na Fransa'da devam edilecek.

(Montpellier)

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. etabı Brezilya Grand Prix'sinde sprint yarışı yapılacak.

(Sao Poulo/21.30)

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