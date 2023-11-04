4 Kasım 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Ekli listede yer alan Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.2

Diyanet İşleri Başkanlığı Din işleri Yüksek Kurulu Üyeliğine, 633 sayılı Kanunun 5 inci, 2547 sayılı Kanunun 38 inci ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Halit ÇALIŞ görevlendirilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine, 633 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nurettin Muhtar ACAR atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine devam eden Şeyda KUTSİ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Çiğdem KONCA 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince eldi listede yer alan Vergi Müfettişleri atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Mustafa Serhat KOÇAK atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı;

- Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur AZADE,

- Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan YEMİŞ,

- Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra ALEMDAROĞLU,

- Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz EKİCİ,

görevden alınmış,

- Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs BAŞTÜRK,

- Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İPEKDAL,

- Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bülent AVNAMAK,

- Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Murat PEKERGİN,

- Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Ayhan GÖK,

- Edime İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Kemal SOYTÜRK, atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa Muharrem TÜFEKÇİ atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Merve NALBANTOĞLU atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş İsmail Serhat KONYA atanmıştır.

3 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI