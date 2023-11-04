Kamu binaları ile ilgili tasarruf kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla bazı kamu binaları için belirlenen enerji tasarrufu hedefi 2030 yılına kadar yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarıldı.