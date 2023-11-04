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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

"İşgal altındaki topraklarda yaşanan bu vahşeti 'İsrail'in kendini savunma hakkı' olarak kabul eden Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 07:48, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 07:49
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İşgal altındaki topraklarda yaşanan bu vahşeti 'İsrail'in kendini savunma hakkı' olarak kabul eden Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin haberini alıntılayarak, şunları kaydetti:

"İşgal altındaki topraklarda yaşanan bu vahşeti 'İsrail'in kendini savunma hakkı' olarak kabul eden Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar. Moral değerleri kaybeden 'medeniyet' tek dişi dahi kalmamış bir canavara dönüşüyor."

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