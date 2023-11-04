Gümüşhane'de yolcu midibüsündeki kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı
Gümüşhane'de yolcu midibüsünde çıkan kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 08:06, Son Güncelleme : 04 Kasım 2023 07:50
Kent merkezinde seyir halinde olan özel halk midibüsünde O.A.C. (17) ile A.B. (20) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.B, üzerinde bulunan bıçakla lise öğrencisi olduğu öğrenilen O.A.C'ye saldırdı.
Bıçakla sırtından yaralanan O.A.C, ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri A.B'yi gözaltına aldı.
Bu arada, kavganın başlangıcı ve sonrasında yaşananlar midibüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.