Gümüşhane'de yolcu midibüsündeki kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı

Bu arada, kavganın başlangıcı ve sonrasında yaşananlar midibüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kent merkezinde seyir halinde olan özel halk midibüsünde O.A.C. (17) ile A.B. (20) arasında tartışma çıktı.

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