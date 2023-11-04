Evlilik kredisine enflasyon ayarı

YENİ KAYNAKLARIN %10'U AİLE VE GENÇLİK FONU'NA

Edinilen bilgiye göre, ilk etapta yeni çiftlere 150 bin TL tutarında faizsiz kredi olanağı sağlanacak. Ancak bu miktar enflasyona göre güncellenebilecek. Deprem bölgesinde ise deprem nedeniyle eşi ölen gençler ikinci evliliğinde de kredi olanağından yararlanabilecek. Genç girişimcilere ve kadın yatırımcılara kredi önceliğinin sağlanması ve çiftçilere kredi olanağı gibi detaylar fon yönetiminin uhdesinde olacak. Fonun yeni kaynaklar bulması halinde bu kaynaklarından sağlanan gelirin yüzde 10 kadarı Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılacak.

ALTYAPI TAMAMLANDI

Çalışmalar hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şu bilgileri paylaştı: "Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şu anda hazır."