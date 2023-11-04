CHP'de kurultay günü: Sonucu Anadolu delegesi belirler

TARAFLAR İDDİALI

1367 delegesi olan CHP'de genel merkez yanlıları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 870 ila 900 delegenin desteği ile ipi göğüsleyeceğini hesap ediyor. Kurultaydan CHP'nin 7'nci genel başkanı olarak çıkmak isteyen Özgür Özel'in destekçileri ise değişim yanlılarının 730 ila 750 delegeyle zafere ulaşacağını iddiasında.

69 İMZA YETİYOR

2018'de tüzük değişikliğinden sonra, CHP'de genel başkanlığa aday olmak için delegelerin yüzde 5'inin yani 69 delegenin imzasını almak yeterli. Bugün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek kurultayda Kılıçdaroğlu'nun 750 imza ile aday gösterilmesi beklenirken, Grup Başkanı Özgür Özel, eski Parti Meclisi üyesi Örsan Kunter Öymen, eski milletvekili İlhan Cihaner, eski milletvekili adayı Ünal Karahasan aday olduğunu açıkladı. Öte yandan genel merkez kaynakları, 35 ismin CHP Genel Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulanacağı bilgisini verdi.

DİVAN BAŞKANI İMAMOĞLU

Divan Başkanlığı'nı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayın kıran kırana geçmesi bekleniyor. İmamoğlu, beraberindeki bir heyetle seçimin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun stratejisi 'demokratik bir kongre' görüntüsüyle kurultayı kazanıp koltuğunu korumak. Kılıçdaroğlu'nun değişimcilerden yana olan İmamoğlu'nu divan başkanı yapmasının da kurultaya gölge düşürülmesine engel olmak ve yapılabilecek itirazlara karşı ön alma amacı taşıdığı belirtiliyor. Öte yandan bugün yapılacak kurultayda değişim olsa da olmasa da mayıs seçimlerindeki yenilgiden dolayı CHP tabanında 'Sandığa gitmeyeceğim' diyen bir kitle oluştuğu öne sürülüyor.